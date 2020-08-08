От полученных в Бейруте травм умерла жена посла Нидерландов

https://static.news.ru/photo/81f80d38-d961-11ea-92b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Жена посла Нидерландов в Ливане Хедвиг Вальцман-Молиер скончалась от полученных в результате взрыва в Бейруте травм, сообщает нидерландское Министерство иностранных дел.

С чувством глубочайшего сожаления мы вынуждены сообщить о смерти нашей коллеги, — говорится в сообщении.

Хедвиг Вальцман-Молиер работала в МИД страны в департаменте по подбору персонала. Ей было 55 лет.

Также в совместном заявлении соболезнования выразили глава МИД Нидерландов Стеф Блок и министр внешней торговли и развития сотрудничества Сигрид Каг.

Они отметили приверженность Вальцман-Молиер работе и подчеркнули, что её смерть стала большой потерей для министерства и страны.

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники Роспотребнадзора, которые прибыли в Бейрут с МЧС РФ для помощи после мощного взрыва, начали тестировать жителей города на коронавирус.