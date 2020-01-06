https://static.news.ru/photo/bb1198ce-3221-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: rcs.ir

Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся. По его словам, потерпевший крушение лайнер загорелся ещё в воздухе.

Хвост самолёта и его правый борт, сообщил очевидец, были полностью в огне. Мужчина предположил, что управлявший воздушным судном пилот при падении делал всё возможное, чтобы горящий лайнер не рухнул на жилые дома.

В 20–30 метрах от зданий борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. После этого примерно 500—600 метров были усеяны фрагментами мёртвых тел, которые невозможно опознать, — передаёт слова очевидца Ruptly.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта имени Имама Хомейни Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил, писал NEWS.ru.