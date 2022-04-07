Дорогами Палестины: что покажут туристу в секторе Газа

Всемирный банк и Япония объявили о выделении нового гранта в размере $2,4 млн для создания «Тропы палестинского наследия» — туристического маршрута по достопримечательностям Палестинской автономии и, возможно, сектора Газа. Его протяжённость около 500 км, от деревни Руммана к северо-западу от Дженина до Бейт-Мирсима к юго-западу от Хеврона. Путь идёт через 60 палестинских городов, деревень и местных деревень, где туристы могут увидеть подлинную Палестину.

Вы сможете посетить общины бедуинов, попробовать традиционные блюда, которые составляют одну из главных основ культуры Палестины. Маршрут не только познакомит туристов с природой, но и поможет им расширить кругозор, завести новых друзей, — сказано на официальном сайте проекта.

Ожидается, что появление нового маршрута поддержит палестинскую туристическую отрасль, потерявшую за время коронавирусных ограничений свыше $1 млрд. Средства будут выделены Японским фондом социального развития, созданным в партнёрстве Японии и Всемирного банка, и пойдут на развитие местной туристической инфраструктуры (поддержка семей, принимающих туристов, создание хостелов, оплата труда по уходу за маршрутом). Всемирный банк заявил, что выделенные деньги помогут «максимизировать воздействие общественного туризма, объединяя палестинскую идентичность, историю, людей, традиции и культуру».

Напомним, раньше Япония уже не раз предоставляла Палестине финансовую помощь. В 2020 году, например, Токио направил 33 млн долларов для помощи беженцам. Нынешний грант был подготовлен после того, как население Западного берега столкнулось с массовой безработицей, с которой столкнулись более четверти населения Палестинских территорий.

Твердо верю, что развитие туристического сектора станет важным элементом восстановления палестинской экономики, — заявил посол Японии по делам Палестины Масаюки Магоси.

phtrail.org

Хотя туризм на палестинские территории не самое распространённое туристическое направление, в 2018 году доход от него составил там более 2,5% ВВП страны. Однако большая часть доходов от туризма исчезла в 2020-2021 годах, когда власти распорядились переоборудовать отели в карантинные центры. Учитывая и без того малый бюджет автономии, правительство не смогло выделить каких-либо компенсаций владельцам отелей. Аналогичная ситуация случилась и в секторе Газа с его 17 четырёхзвёздочными отелями, где всё, что смогли получить владельцы отелей от ХАМАС, ограничилось благодарственной церемонией.

Кризису в области туризма в регионе также способствовало последнее противостояние между ХАМАС и Израилем в мае прошлого года, после которого меры безопасности вокруг Газы и Западного берега были ужесточены.

На туризм в секторе Газа сильно повлияла блокада и закрытие контрольно-пропускных пунктов, что привело к банкротству многих туристических компаний. Раньше мы полагались на рекреационный или религиозный туризм из арабских стран, таких как Египет, Марокко, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и Саудовская Аравия, — рассказал агентству Al-Monitor глава туристической компании из Газы Maimas Tourism and Travel Абдулла аль-Лулу.

Поняв, что ждать туристов из-за рубежа не стоит, палестинцы сосредоточились на внутреннем рынке. Министерство туризма Палестинской автономии начало рекламировать среди местного населения туры, привлекая внимание к местным археологическим достопримечательностям, благо, там есть что посмотреть. Эта инициатива оказалась удачной, в том числе и потому, что большинство палестинцев сильно ограничены в возможностях выезда даже в Израиль. Учитывая, что внутренний туризм — успешное и перспективное направление в целом ряде арабских стран, включая Египет, Ливан, Марокко, неудивительно, что палестинцы решили таким образом хоть немного компенсировать свои финансовые потери.

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Впрочем, главный расчёт делается всё же на привлечение туристов из-за рубежа. Правда, иностранцу следует учитывать, что на Западном берегу правит относительно либеральная партия ФАТХ, в это же время Газа находится под управлением военизированного исламистского ХАМАС. Хотя, разумеется, на древней земле Палестины, входившей много тысяч лет назад в «плодородный полумесяц» — одно из мест зарождения цивилизации, есть огромное количество достопримечательностей. На территории Западного берега находится исторический город Вифлеем — место рождения Иисуса, где находится, возможно, старейшая христианская церковь в мире — базилика Рождества Христова. В 2012 году весь Вифлеем был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Недалеко от него, также на «Тропе палестинского наследия», расположен один из древнейших городов, который был непрерывно населён на протяжении всей истории, — Иерихон. Первые следы цивилизации там относятся ещё к VIII тысячелетию до нашей эры. Южнее Иерихона находится Хеврон, где были рождены пророки Авраам, Исаак и Иаков.

Практически в каждом из крупных городов Палестины есть как современная, так и историческая часть — медина, которая сама по себе уже является достопримечательностью.

juan.livejournal.com

Для западных туристов отдельный интерес может представлять административная столица Западного берега — Рамалла, которая отличается более свободными нравами, чем в других районах автономии, не говоря уж о Газе. Так, в Рамалле много клубов, проводятся рейв-фестивали, где молодые люди забывают о религиозных нормах. Там же базируется штаб-квартира палестинского музыкального лейбла BLTNM , который заключал контракты с такими премиальными брендами, как Burberry.

Управляющий Газой ХАМАС хотя и стоит на позициях исламизма, тоже не прочь заработать на туристах, буде таковые найдутся. В секторе Газа организация открыла музей дворца Паши, который относится к эпохе Османской Империи, а также одну из старейших в мире церквей — храм св. Порфирия и ещё одну византийскую церковь IV века ( раскопки вёл сам ХАМАС в 2016 году), а кроме того — мечеть XIV века.

Хотя регион нельзя назвать безопасным, многие европейские туристы, посещая Израиль, уделяют внимание и палестинским территориям. Европейские туристы достаточно активно посещают Палестину как с культурной целью, так и в качестве паломников. Среди последних особенно популярен Вифлеем.

В беседе с NEWS.ru студентка российской Высшей школы экономики Ханна Седлецки рассказала о своей поездке на Святую землю. Попасть в саму Палестину очень просто — в Израиле работает палестинская транспортная компания, необходимо лишь знать номер автобуса и его остановку. У самого же водителя приобретается билет за 7,5 шекеля (185 рублей). При въезде никаких проблем не возникает, а вот при выезде на пограничном пункте Калантия необходимо будет пройти более тщательный контроль. На территории Палестины случаются постоянные перебои с электричеством, но при этом израильские симки работают почти без проблем.

На палестинские территории можно попасть и пешком. Есть города вроде Хеврона, которые разделены на палестинскую и израильскую части, где также функционируют пропускные пункты. В целом попасть на палестинские территории очень просто. Ханна и вовсе сравнивает поездку из Израиля в Палестину с простой поездкой в другой город. При этом даже необязательно организовывать своё путешествие через туристическое агентство. Можно самостоятельно забронировать отель или даже квартиру через сервисы вроде Airbnb. Но если человек не знаком со всеми тонкостями, Ханна все же рекомендует сначала детальнее изучить вопрос. Она рассказала, что в основном на палестинских территориях чувствовала себя безопасно, однако непредвиденные ситуации могут возникнут. Например, когда Ханна находилась в Хевроне, в городе проходила протестная акция, во время которой пропускные пункты начали закрываться и рядом с ними образовались огромные очереди. Тем не менее даже в этом случае Ханну не бросили на произвол судьбы. Местные девушки помогли ей перейти пункт, а затем даже устроили экскурсию в мечеть. По словам Ханны, местные женщины вообще очень доброжелательны, и когда, например, палестинки видят иностранку, идущую в одиночку, они предлагают свою помощь.

Если кто-то хочет туда ехать, абсолютно важно знать все правила, по которым живёт Палестина и хотя бы несколько фраз на арабском языке, чтобы местные не чувствовали себя как животные в зоопарке, на которых приехали поглазеть иностранцы. Иностранцам очень рады, но при этом нельзя забывать про нормы приличия и неколониальный подход к путешествиям. Люди там очень приятные, никто не приставал, а если и подходили, то только чтобы поговорить, и лично для меня поездка в Палестину оказалась гораздо приятнее опыта в Египте, — заключила Ханна.

Всё же, по словам Ханны, к местному менталитету стоит относиться серьёзно. Брать с собой короткие шорты и кроп-топы она не советует. Единственное, где их можно было бы надеть, это какой-нибудь ночной клуб в Рамалле, «но и до него сначала нужно еще как-то дойти».