Палестина освоит Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Президент Палестины готов взять под свое управление территорию сектора Газа

Фото: IMAGO/Thaer Ganaim apaimages/Global Look Press

Президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа после разрешения военного конфликта на территории анклава. Аббас назвал Газу неотъемлемой частью Палестины и заявил американскому истеблишменту о недопустимости разрушительной силы со стороны «израильской военной машины».

О том, что произошло в обострении военного конфликта на Ближнем Востоке к утру 5 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Израиль убил 12 командиров ХАМАС

Израиль тем временем успешно использовал ракету-перехватчик для ликвидации цели, перелетевшей границу из Ливана. Параллельно с этим в районе сектора Газа прозвучала сирена воздушной тревоги. До этого сообщалось, что Ливанская шиитская группировка «Хезболла» использовала при атаках на Израиль мощную ракету, ранее не применявшуюся в боевых действиях.

На сайте ЦАХАЛ был дополнен список имен военных, погибших в результате боевых действий. Сейчас там представлены 346 карточек, на которых указаны имена, должности и фото. Вместе с тем в ведомстве отчитались об убийстве 12 командиров ХАМАС и 2500 ударах по объектам этого движения в секторе Газа с начала наземной операции.

ЦАХАЛ убивает по одному ребенку каждые 10 минут

Не менее 21 человека погибли в результате израильского удара по жилому кварталу, расположенному неподалеку от порта в городе Газа, сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава. По данным ведомства, большинство погибших — женщины и дети. Также в ведомстве подтвердили атаку на лагерь беженцев Эль-Магази, в котором пострадали десятки мирных жителей.

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Директор Центра неотложной помощи Министерства здравоохранения Газы Моатасем Салах сообщил, что с начала обострения конфликта в регионе от обстрелов ЦАХАЛ погибли 3900 детей и было ранено 8067 несовершеннолетних. Он заявил, что в ходе обострения конфликта в Газе «израильская оккупация убивает одного ребенка и ранит двоих детей каждые десять минут».

Египет тем временем остановил эвакуацию иностранцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» после того, как Израиль отказался выпускать из анклава раненых палестинцев. В Минздраве сектора Газа сообщили, что последние три дня не могут отправить раненых в египетские больницы из-за бомбардировок.

При этом контрольно-пропускной пункт продолжает выполнять свои функции по доставке гуманитарных грузов в сектор Газа. За сутки погранпереход пересекли 75 грузовых авто с помощью населению палестинского анклава.

Палестинское движение «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявило, что освободит иностранных заложников только при достижении временного перемирия.

Минфин Израиля оценил войну с ХАМАС в 200 млрд шекелей

Министерство финансов Израиля подсчитало, что борьба с ХАМАС обойдется государству в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Эта сумма не учитывает противостояние с Ливаном, Ираном и Йеменом. Такие расходы составят порядка 10% ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, а 350 тысяч призванных на службу резервистов ЦАХАЛ вскоре вернутся на свои рабочие места.

За Израилем отметили первую в истории победу в космическом бою

Газета The Telegraph сообщила, что Израиль, вероятно, стал первым в истории государством, которое вступило в космический бой. Речь идет о ликвидации ракеты хуситов 30 октября. Она была выпущена из Йемена и летела в направлении израильского города Эйлат. Израильская ЗРК Arrow-3 перехватила баллистическую ракету на высоте около 100 километров — за границей земной атмосферы. Отмечается, что Arrow-3 — это совместная разработка США и Израиля.

А вот сообщения о возможном ядерном ударе по сектору Газа оказались неправдой. Допустивший высказывание о такой перспективе министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху был временно отстранен за это от участия в заседаниях правительства.

Фото: МЧС РФ

Россия в третий раз передала Газе гуманитарный груз

Два самолета Ил-76 доставили в Египет 60 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, передает ТАСС. В состав груза вошли продукты питания, матрасы, подушки и средства личной гигиены. После разгрузки вещи передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, которое направит его населению Газы. Эта отправка стала третьей по счету после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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