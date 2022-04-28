Нефть и Украина: Ирак может стать «адвокатом» интересов Кремля Формирование коалиции в Ираке открывает точку входа для России

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Иран подозревают в попытках оказать давление на иракскую политическую элиту с целью предотвратить создание неудобной для него парламентской коалиции. Формальный «победитель» последних выборов в законодательный орган иракский шиитский проповедник Муктада ас-Садр не спешит формировать альянс с близкими к Тегерану силами, что не может не беспокоить Иран. Между тем именно от этого лагеря, как кажется, зависит то, насколько Багдад готов повернуться в сторону России не только с точки зрения риторики по конфликту вокруг Украины, но и в плане энергетических проектов.

О том, что Тегеран пытается повлиять на иракских политиков, сообщили источники Middle East Eye. По их словам, давление оказывается преимущественно на те фигуры, с которыми ас-Садр как «победитель» выборов в парламент (его блок получил 73 из 329 мест) потенциально может создать коалицию, в которой окажется минимизировано присутствие близких к Ирану фракций. Садристы вынашивают план по изоляции конкурирующих шиитских партий и коалиции бывшего премьер-министра страны Нури аль-Малики «Правовое государство», которым удалось объединиться в рамках одной зонтичной структуры под названием «Координационные рамки». Помимо этого, сторонники ас-Садра не против урезонить Патриотический союз Курдистана.

По словам собеседников Middle East Eye, иранцы в рамках этих усилий хотят повлиять на мнение лидера Демократической партии Курдистана Масуда Барзани и парламентского спикера Мухаммеда аль-Хальбуси.

Ас-Садр упрям ​​и безрассуден. Он не против пойти на крайности, если иранцы вмешаются напрямую, — говорят источники издания. — В связи с этим иранцы решили играть с ним опосредованно. Удвоение давления на Барзани и аль-Хальбуси более эффективно и менее вредно.

Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятно, в этом русле стоит рассматривать состоявшийся 27 апреля визит иракского парламентского спикера в Тегеран, а также переназначение посла Исламской Республики в Багдаде на человека, близкого к Корпусу стражей Исламской революции (КСИР) — влиятельной военно-политической организации.

Иранские официальные лица полагают, что пробуксовка переговоров о создании парламентской коалиции обеспечивает идеальную возможность для того, чтобы нейтрализовать все усилия ас-Садра и продавить удобный для них вариант альянса.

Но расклад сил в парламенте и правительстве Ирака, вероятно, будет иметь значение для России.

Американцы заставили

Иракские политики все эти недели по-разному реагировали на происходящее на Украине. Интересно, что довольно близкими к позиции Москвы оказались оценки проиранских групп. Так, военно-политическая организация «Хашд аш-Шааби», которая является «зонтиком» для близких к Тегерану шиитских фракций, продемонстрировала понимание российской риторики. Генсек группировки «Катаиб Хезболла» Абу Хусейн аль-Хамидави обвинил Запад, что тот причастен к происходящему вокруг Украины.

Россиянам пришлось тысячу раз просчитать [последствия], прежде чем они сделали этот шаг, на который их заставили пойти американцы, — отметил он.

В свою очередь представитель группировки «Катаиб Саид аль-Шухада» Аббас аз-Заиди выразил уверенность, что в рамках украинского кризиса западные спецслужбы захотят повторить «опыт формирования банд, мафии и эскадронов смерти».

Jawdat Ahmad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Примечательно и то, что сам ас-Садр, умело лавирующий между суннитскими и шиитскими центрами силы в регионе и обладающий способностью адаптироваться к любым обстоятельствам, на первых порах раскритиковал боевые действия, выразив надежду на скорые переговоры «между двумя христианскими государствами». Тем не менее некоторое время спустя влиятельный имам в одной из своих пятничных проповедей пошёл испытанным путём, отметив, что Киев попросту стал заложником американской политики.

На одной нефтяной волне

От того, насколько велик будет вес близких к Ирану фигур в возможной коалиции, зависят и выгодные Москве энергетические проекты. По словам источников Sky News Arabia, не так давно российские дипломаты обсуждали с иракскими политиками проект восстановления нефтепровода Киркук — Баниас. Эта магистраль, которая с середины прошлого века соединяла иракские месторождения с сирийским портом в Средиземном море, была важной экспортной линией, которая, впрочем, регулярно терпела ущерб из-за боевых действий, спорадических нападений и политических споров между региональными соседями. Как считает Sky News Arabia, её возрождение помогло бы Москве усилить контроль над иракским экспортом.

Из сообщений следует, что наибольшее одобрение идее выразили фракции, близкие к Тегерану. Правда, они добиваются выгодных для Ирака условий. Иранская сторона уже не раз предлагала Дамаску и Багдаду вложиться в «реставрацию» трубопровода Киркук — Баниас, который мог бы обеспечить ей экспортную альтернативу в случае возможных трений в Ормузском проливе.

Тем не менее у арабских наблюдателей остаются сомнения, что инициатива с восстановлением магистрали полностью окупаема. Тем более что и сирийская, и иракская территории по-прежнему уязвимы с точки зрения активности различных террористических элементов, а это означает большие риски для инвесторов. Так что пока очевидным итогом дискуссии вокруг трубы становятся очередные признаки лояльности проиранских сил к идеям и риторике России.