Насралла предостерег Израиль от «величайшей глупости в истории» Лидер «Хезболлы»: Израиль совершит глупость в случае нападения на Ливан

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что Израиль совершит «самую большой глупость» в истории, если нападет на Ливан. В своем телеобращении он предупредил о риске широкомасштабной войны при эскалации на ливанском фронте, передает издание Asharq.

Израиль совершит величайшую глупость в своей истории, если начнет превентивную операцию против Ливана, — сказал лидер «Хезболлы».

Он указал, что у границ Ливана сконцентрирована «треть израильской армии», и часть из этих сил являются элитными и регулярными подразделениями. Насралла также заявил, что сейчас в Средиземноморье напротив территории страны и у Хайфы присутствует «половина» Военно-морских сил Израиля, что против Ливана развернута «четверть» ВВС и «почти половина» ПВО.

Вопрос эскалации в любом направлении зависит от развития событий в Газе и поведения Израиля в отношении Ливана, по его словам. Обращаясь к США, Насралла предупредил, что угрозы и запугивание в отношении «Хезболлы» и «бойцов сопротивления» в регионе «бесполезны».