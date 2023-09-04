Момент падения обломка истребителя на крыши авто в Анкаре попал на видео

Фото: Public domain/Wikimedia

В Сети появилось видео с моментом падения топливного бака истребителя F-4 ВВС Турции на легковые автомобили в Анкаре, его опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как внушительного размера элемент падает камнем вниз с огромной высоты.

По словам очевидцев, падению бака F-4 предшествовал громкий звук в небе, напоминающий взрыв. Были повреждены три автомобиля, стоявшие в ряд на парковке турецкой нефтегазовой компании TPAO.

Турецкое Минобороны ранее подтвердило, что на автомобили рухнула деталь истребителя F-4, принадлежащего военно-воздушным силам страны. В ведомстве уточнили, что никто из людей не пострадал, а причины произошедшего будут выясняться. В Минобороны добавили, что самолет благополучно приземлился в Эскишехире.

7 августа в районе турецкого порта Дериндже прогремел мощный взрыв. По данным властей города, в результате взрыва пострадали не менее 13 человек, в домах местных жителей выбило стекла. Точные причины взрыва неизвестны, однако предполагается, что это произошло из-за детонации зерновой взвеси при разгрузке судов. В свою очередь мэр города Зеки Айгюн считает, что это произошло из-за халатного отношения работников порта в вопросах обеспечения безопасности.