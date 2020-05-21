МИД РФ: террористы воспользовались вспышкой COVID-19 в Сирии

https://static.news.ru/photo/ec8661fe-9b6d-11ea-9c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nayef Alaboud/Keystone/ Press Agency/Global Llok Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в северо-восточных районах Сирии ухудшается, чем воспользовались боевики из «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, передаёт РИА Новости. По её словам, боевики активизировали свои вылазки. За пять дней с 10 по 15 мая террористы более 20 раз напали на курдов в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка, убив и ранив более 60 человек. Представитель МИД также рассказала о побеге семи боевиков ИГ из тюрьмы при лагере внутриперемещённых лиц Аль-Хауль.

Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединённые Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах, — резюмировала Захарова.

Как писал NEWS.ru, 20 мая разведка Ирака отчиталась о поимке Абу Ибрагима аль-Курейши, которого считают преемником погибшего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.