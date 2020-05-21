МИД РФ: террористы воспользовались вспышкой COVID-19 в Сирии

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в северо-восточных районах Сирии ухудшается, чем воспользовались боевики из «Исламского государства» (ИГ, группировка признана террористической и запрещена в РФ).
Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова,
Все эти факты лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединённые Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, о поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах, — резюмировала Захарова.
Как писал NEWS.ru, 20 мая разведка Ирака отчиталась о поимке Абу Ибрагима аль-Курейши, которого считают преемником погибшего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
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