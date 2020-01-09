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Любое обострение ситуации в Ближневосточном регионе только усилит позиции террористических формирований. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким.

На пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Багдаде иракский министр сказал, что власти не хотят втягивать страну «в какие-либо политические блоки», передаёт ТАСС.

Потенциал террористов любая эскалация в регионе только укрепит, — заявил аль-Хаким.

Он заверил, что Багдад «прилагает все усилия, чтобы снизить напряжённость между США и Ираном».

Ситуация на Ближнем востоке обострилась после 3 января. В этот день во время ракетного обстрела американскими военными аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.

После этого иранские военные нанесли удары по американским военным базам в Ираке во время операции «Мученик Сулеймани». Это стало местью за гибель иранского генерала. Девять ракет были выпущены по базе Айн аль-Асад 8 января. После этого глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф назвал удар по военной базе Штатов мерой самообороны, но заявил, что Тегеран не стремится к войне.

Как писал NEWS.ru, ранее командующий ВКС КСИР, бригадный генерал Амир Али Хаджизаде сказал, что ракетные удары по военным базам Соединённых Штатов были только началом операции, которая будет продолжаться.