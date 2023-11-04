МИД Египта назвал причину эскалации палестино-израильского конфликта Глава МИД Египта призвал к немедленному прекращению огня в Газе

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что нынешняя эскалация конфликта в секторе Газа является результатом неспособности решить палестинский вопрос и найти его основу. Дипломат призвал стороны к немедленному прекращению огня, передает ТАСС.

Нынешняя беспрецедентная эскалация в секторе Газа является результатом неспособности разобраться с корнями палестинской проблемы, — сказал министр.

Шукри заявил, что миру нужно перестать решать вопросы, угрожающие глобальной безопасности, исходя из двойных стандартов. Он также призвал к незамедлительному прекращению огня в Газе, чтобы «смягчить последствия конфликта для мирных жителей» и приступить к работе по возобновлению мирного процесса по созданию двух независимых государств — Палестины и Израиля.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что арабские страны представят госсекретарю США Энтони Блинкену единую позицию по ситуации вокруг палестино-израильского конфликта на встрече в иорданской столице Аммане. В ней примут участие министры иностранных дел Египта, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, а также секретарь исполкома Организации освобождения Палестины.