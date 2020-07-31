Международный аэропорт Багдада обстреляли из «Катюш»

https://static.news.ru/photo/9f7feba8-d337-11ea-a153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Ping/Global Look Press

Две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалеку от международного аэропорта иракской столицы Багдада.

По данным Иракского информационного центра безопасности, в результате инцидента никто не погиб и не был ранен. Вред инфраструктуре города также не был причинён.

Ракеты были запущены из двух разных мест возле международной дороги в районе Радвания, к западу от Багдада, — передаёт AMN News.

Издание уточняет, пока ни одна из группировок не взяла ответственность за инцидент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что минимум две ракеты упали 19 июля 2020 года около посольства Соединённых Штатов Америки в «зелёной зоне» в иракской столице Багдаде.

«Зелёная зона» Багдада, в которой расположены правительственные учреждения, посольства и международный аэропорт, регулярно становятся мишенью ракетных обстрелов. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.