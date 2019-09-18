Фото: Stephen Gerard Kelly/Global Look Press

Двоюродный брат супруги президента Сирии Башара Асада Асмы исчез в Ливане. 

Мурхаф аль-Ахрас пропал между городами Штура и Алайх несколько дней назад. Последний раз мужчину видели в городе Бхамдун.

Источники местных СМИ отрицают информацию о похищении кузена Асмы Асад. Причина исчезновения аль-Ахраса остаётся неизвестной, пишет The Daily Star.

Ранее News.ru сообщал, что у жены сирийского лидера медики удалили злокачественную опухоль молочной железы. Асма Асад победила онкологическое заболевание после года лечения.

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