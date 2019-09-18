https://static.news.ru/photo/8118212c-d9d6-11e9-b2c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Gerard Kelly/Global Look Press

Двоюродный брат супруги президента Сирии Башара Асада Асмы исчез в Ливане.

Мурхаф аль-Ахрас пропал между городами Штура и Алайх несколько дней назад. Последний раз мужчину видели в городе Бхамдун.

Asma al-Assad's cousin Murhaf al-Akhras disappeared two days ago somewhere in Lebanon between Chtoura and Aley https://t.co/ZNx6VdrBSa — Albin Szakola (@AlbinSzakola) September 17, 2019

Источники местных СМИ отрицают информацию о похищении кузена Асмы Асад. Причина исчезновения аль-Ахраса остаётся неизвестной, пишет The Daily Star .

Ранее News.ru сообщал, что у жены сирийского лидера медики удалили злокачественную опухоль молочной железы. Асма Асад победила онкологическое заболевание после года лечения.