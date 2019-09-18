Двоюродный брат супруги президента Сирии Башара Асада Асмы исчез в Ливане.
Мурхаф аль-Ахрас пропал между городами Штура и Алайх несколько дней назад. Последний раз мужчину видели в городе Бхамдун.
Asma al-Assad's cousin Murhaf al-Akhras disappeared two days ago somewhere in Lebanon between Chtoura and Aley— Albin Szakola (@AlbinSzakola)
https://t.co/ZNx6VdrBSa September 17, 2019
Источники местных СМИ отрицают информацию о похищении кузена Асмы Асад. Причина исчезновения аль-Ахраса остаётся неизвестной, пишет
Ранее News.ru сообщал, что у жены сирийского лидера медики удалили злокачественную опухоль молочной железы. Асма Асад победила онкологическое заболевание после года лечения.