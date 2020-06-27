КСИР: продление оружейного эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана

https://static.news.ru/photo/57e2edf0-b860-11ea-a225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armed Forces of Islamic Republic of Iran/facebook.com

На возможности Исламской Республики Иран вести военные действия никаким образом не повлияет резолюция о продлении оружейного эмбарго. Об этом заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

Вашингтон внёс в СБ ООН резолюцию о продлении оружейного эмбарго в отношении Тегерана, срок действия которого истекает этой осенью.

Тема продления оружейного эмбарго, которую выдвигают иностранные государства, не скажется на обороноспособности страны, — цитирует Салами агентство Fars.

Командующий КСИР отметил, что действующий запрет на закупки оружия у других стран помог стране удовлетворять потребности за счёт собственного потенциала.

Соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома Иран и «шестерка» международных переговорщиков достигли в 2015 году. Переговоры длились несколько месяцев, после чего был принят всеобъемлющий план действий СВПД. Его выполнение полностью снимет с Тегерана финансовые санкции, которые наложили СБ ООН, США и Евросоюза.

Согласно договорённости, оружейное эмбарго должно быть снято с Ирана в течение пяти лет. При этом поставки оружия, согласно документу, могли бы начаться и раньше, но при условии, что это одобрит СБ ООН.

Однако сделка не просуществовала и трёх лет в первоначальном виде. Вашингтон объявил, что Штаты выходят из сделки в одностороннем порядке и восстанавливают жёсткие санкции против Ирана.

Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные её участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.

Ранее Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, комментируя санкции США, которые были введены в мае, заявил, что эти меры бесполезны. Санкции против Тегерана ввели из-за провала всех предыдущих инициатив.

Как писал NEWS.ru, 25 июня министерство финансов Соединённых Штатов опять ввело санкции против Ирана. Восемь юридических лиц попали в чёрный список, связанный с антииранскими санкциями.