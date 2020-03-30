Ривка Палух, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины, заразилась коронавирусом. Она согласилась пройти тест на COVID-19 после того, как стало известно, что инфицирован её муж.
Анализы Палух также показали положительный результат,
Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с нерабочей неделей, объявленной из-за коронавируса. Он назвал ситуацию с пандемией COVID-2019 «крайне серьёзной». Медведев также поблагодарил врачей, которые оказывают помощь в условиях пандемии.
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