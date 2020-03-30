https://static.news.ru/photo/63bc49c0-722c-11ea-bd3d-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ривка Палух, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины, заразилась коронавирусом. Она согласилась пройти тест на COVID-19 после того, как стало известно, что инфицирован её муж.

Анализы Палух также показали положительный результат, сообщает газета Times of Israel. Издание отмечает, что советник последний раз встречалась с премьер-министром 26 марта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к россиянам в связи с нерабочей неделей, объявленной из-за коронавируса. Он назвал ситуацию с пандемией COVID-2019 «крайне серьёзной». Медведев также поблагодарил врачей, которые оказывают помощь в условиях пандемии.