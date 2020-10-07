Король Иордании дал поручение сформировать новое правительство

https://static.news.ru/photo/cbbe8e66-08d6-11eb-8bef-fa163e074e61_660.jpg Абдалла II Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Король Иордании Абдалла II поручил дипломату и бывшему госминистру иностранных дел страны Бишару аль-Хасауне сформировать новое королевское правительство, следует из заявления канцелярии монарха. Теперь политик будет занимать должность премьер-министра страны.

Его Величество король Абдалла поручил Бишару Хани аль-Хасауне формирование нового правительства, — говорится в заявлении.

Кроме того, монарх высоко оценил профессиональные качества своего бывшего советника.

Я знаю вас как профессионала, честного человека и патриота, который работал на ответственных постах в течение десятилетий, — отметил монарх в своём послании аль-Хасауне.

Правительство Иордании ушло в отставку на прошлой неделе. Незадолго до этого в стране распустили парламент, передаёт РИА Новости.

Монарх принял решение в соответствии с параграфом третьим 34 статьи конституции. Проведение новых выборов запланировано избиркомом на 10 ноября.

Согласно опросу населения, который провёл Центр стратегических исследований при Университете Аммана, 51% респондентов высказались за перенос выборов из-за пандемии коронавируса. А 59% опрошенных заявили, что не станут участвовать в голосовании, писал NEWS.ru.