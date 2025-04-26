Число пострадавших от взрыва в иранском порту выросло до 700

Фото: EPA/ТАСС

Взрыв в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана

В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана пострадали не менее 700 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на генерального директора департамента кризисного управления в провинции Хормозган. По его словам, число пострадавших может вырасти.

Отмечается, что в порту продолжают работу спасательные команды. Они устраняют последствия возгорания.

Между тем в МИД России сообщили, что информации о пострадавших россиянах после взрыва в порту не поступало. Все российские загранучреждения находятся в безопасности и продолжают работать в штатном режиме, отмечали в ведомстве. Диппредставительство также выразило соболезнования родным и близким погибших.

Глава иранской спасательной службы Бабак Махмуди подтвердил, что при взрыве погибли как минимум четыре человека. Все транспортные средства в районе контейнерной площадки, где произошла катастрофа, полностью уничтожены. Власти продолжают выяснять обстоятельства инцидента, из-за которого также была разрушена значительная часть портовой инфраструктуры.

По заявлению экстренных служб страны, взрыв был настолько мощным, что его слышали на острове Кешм, расположенном как минимум в 20 километрах от порта. Бригады скорой помощи вывозили пострадавших с места ЧП.