Израильская контрразведка будет отслеживать геолокацию лиц с «омикроном»

Израильская служба безопасности «Шин-Бет», в числе прочего занимающаяся контрразведывательной деятельностью и обеспечением внутренней безопасности. начнёт отслеживать геолокацию граждан, заражённых новым штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Израился Нафтали Беннет. Заявление распространила канцелярия главы правительства.

Как объяснили в канцелярии премьер-министра, определение местоположения граждан по мобильному телефону позволит выявить заболевших и прервать цепочку заражения. Подобных меры будут приниматься исключительно в отношении заболевших новым штаммом и о применении таких методов ко всем больным коронавирусом речи не идёт.

Предполагается, что следить за заражёнными «омикроном» будт до полуночи 2 декабря (01:00 3 декабря по Москве). В канцелярии уточнили, что данная мера рекгулярно пересматривается и может быть отменена досрочно. При этом соблюдени самоизоляции «Шин-Бет» контролировать не будет.

Против данного решения выступили министр юстиции Гидеон Саар, министр образования Ифат Шаша-Битон и министр экономики Орна Барбивай.

Власти Израиля привлекают «Шин-Бет» для остлеживания заражённых коронавирусом лиц и выявления их возможных контактов с марта 2020 года.

Согласно последним данным, в стране выявлено два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон». Эти случаи явдяются завозными. Ещё несколько человек проходят проверку с подозрением на заражение.

Штамм «омикрон» был выявлен в Южной Африке. Он содержит 32 мутации, часть из которых указывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Эта разновидность вируса имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировали эту разновидность инфекции как вызывающую беспокойство, однако призвали мировое сообщество не паниковать.

Глава Национальных институтов здравоохранения США, которые входят в структуру Минздрава страны, Фрэнсис Коллинз заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» более заразен, чем предыдущие разновидности инфекции. Однако делать выводы о его опасности пока рано.