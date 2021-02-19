Израиль подтвердил ключевую роль РФ в возвращении женщины из Сирии

https://static.news.ru/photo/2e99678a-72a0-11eb-bffe-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Израиль отметил роль российской стороны в возвращении на родину своей соотечественницы, которая случайно оказалась на территории Сирии. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который обещал задействовать даже личные связи для освобождения гражданки своей страны, позвонил президенту России Владимиру Путину и поблагодарил его за помощь.

25-летняя жительница израильского города Модиин-Илит якобы случайно пересекла границу и оказалась в Сирии, более точной информации о ней нет, пишет KP.RU.

После того как девушку задержали сирийские пограничники, Дамаск попросил Москву стать посредником при решении вопроса с обменом. В итоге гражданку Израиля обменяли на двух задержанных в Израиле сирийцев. Она была доставлена домой спецрейсом из российской столицы.

О том, что власти еврейского государства обратились в Кремль с просьбой о помощи в решении некоего «вопроса гуманитарного характера», одним из первых сообщило радио «Кан». В этом контексте отмечалось, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху 16 февраля даже созвал экстренное заседание правительства, где шла дискуссия о некоем событии «в сфере безопасности». Переговоры проходили по каналу специальной видеосвязи и продолжались около часа. Его детали были неизвестны, соответствующие обсуждения оказались закрыты для СМИ, сообщал NEWS.ru.