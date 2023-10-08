Израиль объявил войну ХАМАС и ударил ракетами по Ливану: что будет дальше Перерастет ли обострение конфликта между Израилем и Палестиной в войну на Ближнем Востоке — в материале NEWS.ru

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября палестинское движение ХАМАС совершило беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ власти страны объявили о начале военной операции «Железные мечи» и впервые за 50 лет заявили о переходе страны в состояние войны. Израильские военные наносят удары по Ливану и объектам ХАМАС в секторе Газа. Перерастет ли обострение конфликта между Израилем и Палестиной в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, какие виды оружия применяют бойцы ХАМАС и как помогают палестинцам союзники, — в материале NEWS.ru.

Израиль объявил ХАМАС войну

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение в действие специального «пункта 40» основного закона страны, означающего официальное объявление войны, заявили в канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху. Ранее «40 алеф» вводился в действие ровно 50 лет назад — во время войны Судного дня в 1973 году. Командование Армии обороны Израиля предупредило граждан о том, что впереди у еврейского государства «трудные времена».

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильские силы занимают позиции после того, как палестинские боевики выпустили новые ракеты по израильским приграничным городам

Что известно о боевых действиях 8 октября

Нетаньяху призвал жителей покинуть территорию палестинского анклава. Политик предупредил, что в «стране идет война, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС». В ночь на 8 октября он объявил о завершении первой фазы операции по ликвидации сил ХАМАС на территории страны. ВВС Израиля нанесли удар по зданию Министерства внутренних дел палестинской автономии. В ответ ливанская группировка «Хезболла» заявила о готовности атаковать Израиль с севера.

В ночь на 8 октября израильская армия сообщила о нанесении ударов по мечетям и западной части сектора Газа, которые использовались ХАМАС в военных целях. По информации СМИ, объектом атаки стал офис Яхьи Синвара — лидера ХАМАС и одного из основателей военного крыла организации. Израильские каналы сообщили о ликвидации одного из лидеров палестинского движения Аймана Юниса.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

В 02:00 мск стало известно, что боевые подразделения на территории Сирии и Ливана приведены в боевую готовность по приказу лидера «Хезболлы».

«Хезболла» в 08:26 мск взяла на себя ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. В сообщении «Хезболла» назвала действия ХАМАС против израильтян законными. Представители шиитской организации заявили, что атаковали базы ЦАХАЛ ракетами и минометами.

Телеканал CNN сообщил со ссылкой на представителя армии Израиля, что ЦАХАЛ нанесет жесткие удары по сектору Газа в ответ на действия ХАМАС.

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армии обороны Израиля удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами. В частности, военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим и Нир Оз. Сейчас военные продолжают наступление.

Бойцы ХАМАС проникли в общину Маген на юге Израиля, на территории вблизи границы с сектором Газа идут ожесточенные бои, сообщает телеканал I24. По данным Al Jazeera, военное руководство Израиля направило в направлении этой общины более дюжины танков.

Атака ХАМАС на Израиль стала крупнейшим провалом в сфере безопасности Израиля за последние 50 лет, сообщил обозреватель Йосси Вертер в статье Haaretz. По его словам, палестинцы поставили под сомнение статус Израиля как региональной державы, которая, как считалось, обладает самой лучшей в мире системой разведданных и современными кибернетическими возможностями.

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН на 8 октября.

Сколько человек погибли в Израиле и Палестине

Число израильтян, погибших в результате нападения бойцов ХАМАС, превысило 600 человек, пишет Times of Israel.

Минздрав Палестины сообщил в Telegram-канале, что число жертв ударов Израиля по сектору Газа достигло 313, при этом 1990 пострадали.

Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт затронет весь Ближний Восток

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к масштабной войне в этом регионе, заявил NEWS.ru политолог, ученый-востоковед кандидат экономических наук Евгений Сатановский. По его словам, Иран также является участником войны против Израиля, поскольку происходящее является «некоторой операцией, инициированной Тегераном».

Похожей позиции придерживается и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, палестино-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну с участием Ирана. Баранец напомнил, что Тегеран поддерживает Палестину.

«Пока мы имеем официальное сообщение иранского правительства, что оно на стороне Палестины. После политического заявления может пойти военное, пойдет оружие. Я не исключаю подобного развития событий. А тогда костер разгорится на весь Ближний Восток. Из ближневосточного кризиса может получиться мировой», — сказал Баранец.

Какую помощь союзники могут предоставить ХАМАС

Баранец полагает, что ситуация может кардинально измениться, если союзники предоставят ХАМАС серьезное вооружение. По его словам, израильская армия значительно превосходит палестинское движение в вооружении из-за наличия авиации, танков, ракет и артиллерии. Баранец подчеркнул, что бойцы ХАМАС пошли в наступление фактически только со стрелковым оружием.

«Если ХАМАС не получит поддержки, если ему не помогут всеми недостающими компонентами, то, я думаю, израильская армия быстро собьет палестинское движение с колоссальными людскими потерями. Но весь фокус ситуации заключается в том, что сейчас мы ждем, какое оружие подбросят союзники ХАМАС и Палестины. Если пойдет в бой серьезное оружие, то это будет не какой-то маленький региональный конфликтик, а полноценная война на Ближнем Востоке, в воронку которой неизбежно подтянутся львы мирового военного прогресса», — сказал Баранец.

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт Виктор Литовкин заявил о значительном преимуществе армии Израиля над ХАМАС. Он рассказал, что бойцы палестинского движения не имеют в своем распоряжении современного вооружения. По словам Литовкина, все их оружие «сделано на коленке», в том числе «Кассамы», которые являются упрощенным вариантом реактивной системы залпового огня «Град».

«У ХАМАС и «Хезболлы» нет современного вооружения. У них есть автоматы, пулеметы, гранатометы и «Кассамы». Но это не современное вооружение, они сделаны на коленке, «Кассамы» — трубы, в которые вставляются реактивные снаряды, и они летят. Это упрощенная система «Град», — заявил Литовкин.

Кто поддержит Израиль

Если «Хезболла» откроет против Израиля второй фронт на севере, то Иерусалиму придется уповать только на помощь США, заявил политолог Саймон Ципис. Он отметил, что Вашингтон способен перебросить на помощь ЦАХАЛ свои подразделения из Ирака и Сирии, а также подключить «морскую армаду» в Средиземном море, которая там размещена для обеспечения гарантий безопасности Израиля.

Эксперт добавил, что Ливан, на территории которого базируются силы «Хезболлы», не контролирует группировку. Формирование полностью финансируется Ираном. При этом «Хезболла» располагает гораздо большими возможностями в сравнении с ХАМАС. отметил Ципис.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Боевики «Хезболлы»

«У „Хезболлы“ под контролем целые деревни, долины и дороги, Ливан тут беспомощен. „Хезболла“ намного сильнее ХАМАС, у нее есть тяжелая техника, танки, броневики, БТР, ракеты и пусковые установки», — считает Ципис.

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