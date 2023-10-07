Политолог назвал единственную страну, которая окажет военную помощь Израилю Политолог Ципис: если «Хезболла» откроет второй фронт, Израиль спасут только США

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если военизированная группировка «Хезболла» откроет против Израиля второй фронт на севере, то Иерусалиму придется уповать только на помощь США, заявил NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Он отметил, что Вашингтон способен перебросить на помощь свои подразделения из Ирака, Сирии, а также подключить «морскую армаду» в Средиземном море, которая размещена там именно для обеспечения гарантий безопасности Израиля.

Если «Хезболла» откроет второй фронт на севере, то есть большие сомнения, что Израиль выдержит это в одиночку. Уповать придется только на помощь США, которые могут оперативно послать [на помощь] группировку из Ирака и Сирии либо подключить морскую армаду в Средиземном море, — подчеркнул Ципис

Эксперт добавил, что Ливан, на территории которого базируются силы «Хезболлы», не контролирует группировку. Формирование полностью финансируется Ираном. При этом группировка располагает гораздо большими возможностями в сравнении с ХАМАС.

Ливан или Сирия не контролируют «Хезболлу», ее полностью финансирует Иран и, частично, Дамаск, она просто находится на территории Ливана. У «Хезболлы» под контролем целые деревни, долины и дороги, Ливан тут беспомощен. «Хезболла» намного сильнее ХАМАС, у нее есть тяжелая техника, танки, броневики, БТР, есть ракеты и пусковые установки, — считает Ципис.

Ранее командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. Это стало ответом на массированный ракетный удар по южным и центральным районам страны. Военные рассчитывают вытеснить силы ХАМАС с территории Израиля к концу дня 7 октября.