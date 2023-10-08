Политолог назвал виновного в обострении конфликта Израиля и Палестины Сатановский: ситуация на Ближнем Востоке может привести к масштабной войне

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Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа

Обострение конфликта на Ближнем Востоке может привести к масштабной войне в этом регионе, заявил NEWS.ru политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук Евгений Сатановский. По его словам, Иран также является участником войны против Израиля, поскольку происходящее является «некоторой операцией, инициированной Тегераном».

Обострение конфликта может привести к масштабной войне на Ближнем Востоке. Иран уже в этой войне, потому что нынешняя ситуация, безусловно, является некоторой операцией, инициированной Ираном, как и вообще все, что на протяжении последних полутора десятков лет, как минимум в отношении военного противостояния Израиля и арабов, — сказал политолог.

Ранее власти США заявили, что не располагают информацией, которая бы указывала на участие Ирана в организации ракетных атак на Израиль. По словам представителя Белого дома, пока рано говорить о причастности или поддержке конфликта со стороны иранского государства.

В свою очередь израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль считает Иран ответственным за действия палестинских радикалов группировки ХАМАС, которые совершили массированную атаку на территорию страны. По его словам, ответ на нападение боевиков будет не только военным, но и политическим.