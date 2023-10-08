Власти США оценили роль Ирана в поддержке палестино-израильского конфликта Власти США заявили, что Иран не участвовал в обстрелах Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Власти США не располагают информацией, которая бы указывала на участие Ирана в организации ракетных атак на Израиль. Пока что рано говорить о причастности или поддержке конфликта со стороны иранского государства, передает ТАСС слова представителя администрации.

Сотрудник добавил, что сейчас идут консультации с властями Израиля, в рамках которых обсуждается возможность предоставления военной помощи и необходимость в ней. Возможно, такое решение будет принято на днях, подчеркнул представитель властей.

Вечером 7 октября палестинские радикалы выпустили в сторону Израиля три тысячи ракет, вооруженные боевики захватили несколько городов. ЦАХАЛ развернул ответную военную операцию «Железные мечи». В ходе боевых действий погибли 300 человек, еще 1500 получили ранения, при этом национальной армии удалось вернуть контроль над десятком населенных пунктов.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что Израиль считает Иран ответственным за действия палестинских радикалов группировки ХАМАС, которые совершили массированную атаку на территорию страны. По его словам, ответ на нападение боевиков будет не только военным, так и политическим.