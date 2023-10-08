Израиль нанес удары по Палестине и Ливану: вмешаются ли США и Россия

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинцы осматривают руины школы, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Израильская армия наносит удары по одному из районов в Ливане в качестве ответной меры на обстрел, говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Вмешаются ли США и Россия в конфликт?

Какой населенный пункт в Ливане подвергся ударам Израиля

Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане после того, как в сторону израильской территории было выпущено несколько минометных снарядов.

«ЦАХАЛ была подготовлена к такого рода возможностям и будет продолжать действовать во всех регионах и в любое время, когда это необходимо для обеспечения безопасности израильского гражданского населения», — говорится в заявлении армии.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, ударам со стороны Израиля подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана.

Почему Израиль нанес удар по территориям Ливана

8 октября в СМИ распространилась информация о том, что ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны.

В своем заявлении, которое приводит ливанское издание Lebanon24, «Хезболла» подтвердила запуск ракет по объектам в Эр-Рувайсе, Аль-Саммаке и Радар-Хилле.

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления <...> группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — заявили в ливанской группировке.

В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа. В сообщении «Хезболла» также называет действия палестинского исламистского движения ХАМАС законными. По мнению организации, они были совершены «на пути к освобождению того, что осталось от оккупированных ливанских земель, и в знак солидарности с палестинским сопротивлением».

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: IMAGO/Atia Darwish apaimages/Global Look Press Обломки башни, разрушенной в результате израильского авиаудара в городе Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Mahmoud Fareed/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины здания, разрушенного в результате израильских авиаударов в Хан-Юнисе на юге сектора Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Почему началась война Израиля и Палестины

Палестина открыла огонь по Израилю и стала брать под контроль приграничные области утром 7 октября. В ответ израильская армия начала военную операцию, в рамках которой удалось вернуть контроль над несколькими захваченными населенными пунктами у границы сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей покинуть территорию палестинского анклава. Политик предупредил, что в «стране идет война, целью которой является полное уничтожение группировки ХАМАС».

Вмешаются ли в конфликт Россия и США

Власти Соединенных Штатов Америки обсуждают с Израилем вопрос военной помощи в случае эскалации конфликта, заявил сотрудник администрации США. Также он подчеркнул, что Вашингтон поддержит страну, предоставляя необходимые разведывательные данные.

«Что касается потребностей Израиля в военной сфере, мы были сосредоточены на этом с первого дня работы администрации», — отметил он.

По мнению политолога Саймона Циписа, Белый дом способен оказать военную помощь Иерусалиму, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере.

«Если „Хезболла“ откроет второй фронт на севере, то есть большие сомнения, что Израиль выдержит это в одиночку. Уповать придется только на помощь США, которые могут оперативно послать [на помощь] группировку из Ирака и Сирии либо подключить морскую армаду в Средиземном море», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Ципис обратил внимание, что «Хезболлу» полностью контролирует Иран и частично Сирия, но базируется она на территории Ливана.

«У „Хезболлы“ под контролем целые деревни, долины и дороги, Ливан тут беспомощен. „Хезболла“ намного сильнее ХАМАС, у нее есть тяжелая техника, танки, броневики, БТР, есть ракеты и пусковые установки», — пояснил эксперт.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press Боевики «Хезболлы»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru сообщил, что России необходимо следить за развитием конфликта, но воздерживаться от поддержки какой-либо из сторон.

«Восстанавливая репутацию глобальной державы, России, по примеру Советского Союза, следует, конечно, внимательно следить за происходящим по всему миру, вмешиваясь там, где задеты интересы страны. В данном случае конфликт между евреями и арабами имеет гораздо более глубокие и древние корни, чем наше нынешнее противостояние с Западом на Украине», — сказал он.

Также парламентарий подчеркнул, что Израиль до сих пор сохраняет нейтралитет по отношению к украинским событиям.

«Умение лавировать в таких условиях — как раз и есть признак мудрого и влиятельного государства», — резюмировал Журавлев.

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