Ходаковский заявил, что армию Израиля ждет большой сюрприз Ходаковский: израильтян ждет большой сюрприз — их армия небоеспособна

Фото: Li Rui/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Замруководителя Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что при столкновении с организованным противником израильтян ждет сюрприз — их армия небоеспособна. При этом в своем Telegram-канале он написал, что ЦАХАЛ сможет справиться с «необученными энтузиастами».

Те немногие кадры, по которым можно понять характер действий израильских силовиков, говорят нам, что с толпой необученных энтузиастов они справиться смогут, но если вдруг им предстоит столкнуться с противником более организованным, израильтян ждет большой сюрприз: их армия небоеспособна, — написал Ходаковский.

Кроме того, он заявил, что израильская армия сделала ставку на технологии и теперь по земле передвигается неуверенно.

Ходаковский указал на то, что сейчас основная масса атакующих Израиль представлена «толпой голодранцев с автоматами в руках», у которых нет бронежилетов и экипировки. При этом он обратил внимание, что есть и признаки присутствия эффективных средств поражения: например беспилотников, оснащенных подвесными бомбами.

Ранее представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус сообщил, что израильские военные пока не взяли под полный контроль ситуацию в стране. По его словам, в нападении на Израиль могли участвовать до тысячи военных ХАМАС. Он отметил, что после восстановления контроля власти закроют границы Израиля и будут наносить удары по позициям бойцов палестинского движения.