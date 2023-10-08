В Армии обороны Израиля оценили ситуацию в стране после атаки ХАМАС Представитель ЦАХАЛ: взять под контроль ситуацию в Израиле пока не удалось

Фото: Li Rui/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля пока не взяла под полный контроль ситуацию в стране, сообщил CNN представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус. По его словам, в нападении на Израиль могли участвовать до тысячи военных ХАМАС.

Хочется надеяться, что на рассвете мы сможем заявить, что наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но этого пока не удалось добиться. Это будет нашим приоритетом номер один, — сказал Конрикус.

Он отметил, что после восстановления контроля власти закроют границы Израиля и будут наносить удары по позициям ХАМАС.

Накануне палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также нанесли ракетные удары по центральному и южному районам Израиля. Впоследствии премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны.

Армия обороны Израиля начала в ответ военную операцию «Железные мечи». По всей территории государства было введено «особое положение в области безопасности». Войскам удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа. Военнослужащие восстановили порядок в населенных пунктах Сдерот, Софа, Нирим, Нир Оз и других. Сейчас ВС страны ведут зачистку оставшихся поселений.