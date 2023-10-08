В ХАМАС заявили, что выпустили сотню ракет по израильскому Сдероту

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль, Сдерот

Движение палестинских радикалов ХАМАС сообщило, что выпустило сто ракет по израильскому Сдероту, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, это стало ответом на обстрел убежищ.

На опубликованных кадрах слышен звук, который возникает при выпуске снарядов по городу.

Ранее Министерство обороны Израиля опубликовало кадры ударов по объектам, где базируются боевики ХАМАС. На видео можно заметить, как снаряды поражают сразу несколько зданий. Высокоточные удары армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) буквально сравнивают постройки с землей.

Израиль и Палестина начали обстрел территорий друг друга 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей часть захваченных объектов.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, жертвами обострившегося конфликта стали 313 человек. Почти две тысячи граждан пострадали.

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.