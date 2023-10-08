Опубликованы кадры мощных ударов по объектам ХАМАС

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла несколько мощных ударов по объектам, где базируются боевики ХАМАС, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны Израиля. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как снаряды прилетают в здания, которые мгновенно рушатся.

Израиль и Палестина начали обстрел территорий друг друга 7 октября. Вскоре радикалам удалось занять приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа. В ответ на беспрецедентную ракетную атаку со стороны Палестины армия Израиля объявила, что находится в состоянии войны. Войскам страны уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

По данным Минздрава Палестины, при обстрелах со стороны Израиля погибли 256 жителей, пострадали 1788. Среди жертв 20 детей.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно состоится 8 октября. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана в этот же день.