В Палестине увеличилось число погибших и пострадавших при обстрелах Израиля Минздрав Палестины сообщил о 256 погибших в результате обстрелов ЦАХАЛ

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

При обстрелах со стороны Израиля в Палестине погибли 256 человек, пострадали 1788, сообщает палестинский Минздрав в своем Telegram-канале. По данным ведомства, среди погибших есть 20 детей.

Погибли 256 человек, среди них 20 детей, 1788 человек получили ранения разной степени тяжести, среди них 121 ребенок, — говорится в сообщении.

В субботу, 7 октября, палестинские радикалы ХАМАС заняли приблизительно два десятка населенных пунктов рядом с сектором Газа, а также открыли ракетный обстрел по центральному и южному районам Израиля. Вскоре премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль находится в состоянии войны. По всей территории государства ввели особое положение на фоне того, что в результате обстрелов погибли примерно 300 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала в ответ операцию «Железные мечи». Войскам уже удалось вернуть контроль над большей частью захваченных населенных пунктов рядом с южной границей сектора Газа.

Опасаясь полномасштабного наступления ЦАХАЛ, Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Собрание намечено на вечер воскресенья, 8 октября. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим египетским коллегой Самехом Шукри призвал незамедлительно прекратить огонь в зоне палестино-израильского конфликта.