Власти США обсудят возможность военной помощи Израилю

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Власти США обсуждают с Израилем возможность предоставления военной помощи в связи с эскалацией конфликта. Но говорить конкретных суммах и сроках пока рано, заявил сотрудник администрации США, передает ТАСС.

По словам представителя структуры, сейчас проводятся консультации с причастными лицами, а итоги этих переговоров, возможно, будут озвучены позже. Также источник отметил, что США не располагают данными о причастности Ирана к организации ракетных атак со стороны Палестины.

Вечером 7 октября палестинские радикалы ХАМАС открыли огонь по центральному и южному району страны. Вооруженные силы Израиля начали в ответ военную операцию, а власти объявили особое положение по всей территории страны.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.

Представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва обеспокоена обострением палестино-израильского конфликта. По ее словам, это противостояние может быть урегулировано только дипломатическими средствами.