«Сделаны на коленке»: военный эксперт оценил вооружение ХАМАС Военный эксперт Литовкин: у ХАМАС нет современного вооружения

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинская радикальная группировка ХАМАС не имеет в распоряжении современного вооружения, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, всё их оружие «сделано на коленке». В том числе «Кассамы», которые являются упрощенным вариантом реактивной системы залпового огня «Град», отметил он.

У ХАМАС и «Хезболлы» нет современного вооружения: автомат, пулемет, гранатомет, есть «Кассамы», но «Кассамы» — это не современное вооружение, сделаны на коленке трубы, в которые вставляются реактивные снаряды, и они летят. Это, скажем так, упрощенная система «Град», — заявил Литовкин.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что израильская армия значительно превосходит ХАМАС в вооружении из-за наличия авиации. По его словам, радикалы пошли в наступление, имея лишь стрелковое оружие. Если ХАМАС не получит поддержки со стороны, то группировка потерпит колоссальные потери, отметил он.

Если же союзники предоставят ХАМАС серьезное оружие, то ситуация изменится кардинально, добавил он. Происходящее из маленького регионального конфликта превратится в полноценную войну на Ближнем Востоке, и в эту воронку неизбежно «подтянутся львы мирового военного прогресса», считает Баранец.