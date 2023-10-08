Баранец заявил о значительном превосходстве армии Израиля над ХАМАС

Фото: Ayal Margolin/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильская армия значительно превосходит ХАМАС в вооружении из-за наличия авиации, танков, ракет и артиллерии, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он подчеркнул, что бойцы ХАМАС пошли в наступление фактически только со стрелковым оружием. Баранец считает, что если ХАМАС не получит поддержки, то в их рядах будут колоссальные потери.

Если ХАМАС не получит поддержки, не помогут всеми недостающими компонентами, то, я думаю, израильская армия быстро собьет ХАМАС, с колоссальными людскими потерями. Но весь фокус ситуации заключается в том, что сейчас мы ждем, какое оружие подбросят союзники ХАМАС и Палестины, — сказал Баранец.

По его мнению, ситуация может кардинально измениться, если ХАМАС получит от союзников серьезное оружие.

Если пойдет в бой серьезное оружие, то это будет не какой-то маленький региональный конфликтик, а полноценная война на Ближнем Востоке, в воронку которой неизбежно подтянутся львы мирового военного прогресса, — подытожил Баранец.

7 октября ХАМАС осуществило беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.

Число погибших жителей сектора Газа превысило 300 человек. По информации Министерства здравоохранения Палестины, еще 1990 граждан пострадали. Среди погибших насчитывается по меньшей мере 20 детей.