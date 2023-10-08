Военкор Котенок: израильские каналы сообщают о «ликвидации лидера ХАМАС»

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что израильские каналы сообщают о ликвидации «лидера ХАМАС» Аймана Юниса, когда, по словам военкора, лидером исламистского движения является Исмаил Хания. А глава военного крыла ХАМАС — Мухаммад Дейф, добавил он.

Касательно новостей о «ликвидации лидера ХАМАС Аймана Юниса» <...>. Несомненно, серьезная победа, вот только лидера движения зовут Исмаил Хания, — пишет Котенок.

Ранее в Сети появились кадры попадания израильских авиабомб в многоэтажный дом в секторе Газа. На видео несколько снарядов прилетают в основание здания, которое мгновенно обрушивается. Место попадания ракет заволакивает густым черным дымом, который распространяется на близлежащие кварталы. Также можно заметить сильные вспышки огня.

7 октября ХАМАС осуществило беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.

Число погибших жителей сектора Газа превысило 300 человек. По информации Министерства здравоохранения Палестины, еще 1990 граждан пострадали. Среди погибших насчитывается по меньшей мере 20 детей.