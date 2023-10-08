Опубликованы кадры попадания израильских авиабомб в многоэтажку

Фото: Bashar Taleb/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Telegram-канал Zvezdanews опубликовал кадры попадания израильских авиабомб в многоэтажный дом в секторе Газа. На видео несколько снарядов прилетают в здание, которое мгновенно рушится.

Место попадания ракет заволакивает густым черным дымом, который распространяется на близлежащие кварталы. Также можно заметить сильные вспышки огня.

Ранее движение палестинских радикалов ХАМАС сообщило, что выпустило сто ракет по израильскому городу Сдерот. Таким образом они ответили на удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по своим убежищам. На опубликованных кадрах слышен звук, который возникает при выпуске снарядов по городу.

Днем ранее ХАМАС осуществил беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.

Число погибших жителей сектора Газа превысило 300 человек. По информации Министерства здравоохранения Палестины, еще 1990 граждан пострадали. Среди погибших насчитывается по меньшей мере 20 детей.