Какое оружие Украина могла дать ХАМАС для войны с Израилем: зачем это нужно

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Палестина могла получить западное вооружение от Украины для конфликта с Израилем. Что известно про связь Киева и ХАМАС?

Как Палестина могла получить вооружение от Украины

Ближневосточные Telegram-каналы сегодня сообщили, что ХАМАС открыто поблагодарило Киев за продажу им оружия. По информации источников, большая часть РПГ, использовавшихся палестинцами в операции против Израиля, была поставлена с Украины.

Ян Гагин напомнил, что именно Израиль и страны НАТО передавали ВСУ различное вооружение. Однако, по его словам, затем украинские солдаты и чиновники стали его продавать.

«В достаточно больших количествах и абсолютно бесконтрольно. Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО», — предположил советник.

Гагин не исключает, что по аналогичной схеме оружие может попасть и к другим радикальным организациям, члены которых находятся в Европе и США.

Эксперт по национальной безопасности и международным отношениям Саймон Ципис рассказал Sputnik International, что Палестина может быть благодарна Украине. По его словам, в девяностых и нулевых Киев продавал оружие всем подряд.

«Большая часть оружия с украинских складов оказалась в руках арабских стран. А они, в свою очередь, это продавали террористическим организациям. Например, Украина торговала оружием и с Ливией, и с Ливаном, и с Сирией. А это все государства, которые граничат с Израилем», — добавил он.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Военный журналист Андрей Медведев удивился, откуда у Палестины появился ПЗРК «Игла».

«Интересно как. Вообще, сейчас один из главных вопросов — откуда у палестинцев столько оружия? Кто их надоумил кидать сбросы с коптеров? Разговоры о том, что с Украины оружие уходит на Ближний Восток, шли давно. Были и публикации. Были и заявления — хоть и весьма осторожные — сотрудников западных разведок. Наши спецслужбы говорили, что исламисты нарабатывают опыт на Украине. Да, на фоне этого израильские спецслужбы были сильно затянуты во внутриполитический кризис. И проспали. Но это не отменяет вопроса, откуда дровишки. Когда израильская армия доберется до складов палестинцев, будет очень интересно. Очень. Нормально, короче, бандеровцы отблагодарили Израиль за поддержку», — написал он.

Какое оружие Украина могла передать ХАМАС

Военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с NEWS.ru отметил, что речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать и легко провезти контрабандой и которые имеют высокую стоимость на рынке.

«Самую высокую стоимость на рынке имеют зенитные комплексы Stinger или „Стрела“. На кадрах обстрелов израильских самолетов видны переносные зенитно-ракетные комплексы. Гранатометы самых разных модификаций, начиная от Javelin и заканчивая просто компактными. А дальше уже стрелковое вооружение, боеприпасы, гранаты. Сейчас мир увидит коррупционную составляющую на Украине и сколько вооружения попало на международные рынки. Более того, тактика, которую применяет ХАМАС с точки зрения беспилотников, говорит о том, что часть этих боевиков принимала непосредственное участие в конфликте на Украине в числе интернациональных бригад, потому что Украина принимала всех без исключения», — добавил эксперт.

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press Клубы дыма после авиаудара Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска нанесли удар по высотной башне в городе Газа Фото: IMAGO/Ali Hamad apaimages/Global Look Press Клубы дыма и пламени после того, как израильские войска 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Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные авиаударами Израиля по городу Газа Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press Разрушения, вызванные 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городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинцы осматривают руины башни Ватан, разрушенной в результате израильских авиаударов в городе Газа

Как на Украине отреагировали на войну Израиля и Палестины

«Украина решительно осуждает продолжающиеся террористические атаки против Израиля, включая ракетные обстрелы гражданского населения Иерусалима и Тель-Авива. Мы выражаем поддержку Израилю в его праве на защиту себя и своего народа», — заявили вчера в украинском МИД.

Помимо этого, в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что ситуация между Израилем и Палестиной якобы «стала следствием спецоперации России».

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