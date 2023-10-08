В ДНР рассказали, чье оружие может использовать ХАМАС против Израиля Гагин: ХАМАС может использовать против Израиля перепроданное оружие с Украины

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Вооружение НАТО, переданное Украине, могло быть перепродано радикалам ХАМАС, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, продажа вооружения в свое время осуществлялась в достаточно больших количествах и абсолютно бесконтрольно.

Стоит заметить, что по иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру. В достаточно больших количествах и абсолютно бесконтрольно, — заявил Гагин.

По такой же схеме украинское оружие могли получить не только радикалы из ХАМАС, добавил он.

Пока эти ячейки спящие, но вот когда они проснутся, жарко станет всем, — предупредил Гагин.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что палестинские радикалы ХАМАС не имеют в распоряжении современного вооружения. По его словам, самая их мощная техника, в том числе «Кассамы», сделаны «на коленке» и являются очень упрощенным вариантом реактивной системы залпового огня «Град».