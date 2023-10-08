Названа серьезная проблема, с которой столкнулись ВСУ Welt: у Киева недостаточно систем ПВО для защиты своих территорий

Фото: МО Украины

Украина неспособна защитить собственное воздушное пространство из-за дефицита систем ПВО, считает корреспондент немецкого канала Welt Гидо Шмидтке. В эфире передачи журналист заметил, что из-за нехватки комплексов под защитой находятся только крупные города и важные военные объекты страны.

Есть проблемы в противовоздушной обороне. Невозможно защитить всю территорию Украины, так как не хватает систем ПВО, — сказал Шмидтке.

Однако дефицит комплексов не единственная проблема ВСУ. По данным The Wall Street Journal, украинская армия исчерпала запас ракет для своих реактивных систем залпового огня «Град». Например, еще год назад у ВСУ в распоряжении было 60 тысяч ракет 122-мм калибра для систем, поставленных из США. Но уже в августе 2023 года отдельные подразделения ВСУ остались с пустыми установками.

Глава Генштаба Вооруженных сил Британии Патрик Сандерс также выразил недовольство из-за дронов, с которыми у ВСУ возникли трудности. По словам генерала, украинская армия теряет почти каждый второй беспилотник из-за ошибок операторов. Сандерс признался, что его поражает такая статистика с учетом важности БПЛА в условиях боевых действий.

Накануне Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Крыму. В Минобороны РФ сообщили, что для атаки использовался модифицированный комплекс ПВО С-200. Российские средства ПВО своевременно обнаружили и уничтожили в воздухе украинскую ракету.