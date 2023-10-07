Минобороны: ПВО отбила ракетную атаку ВСУ по Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что для атаки использовался модифицированный комплекс ПВО С-200.

7 октября около 22:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки по территории Республики Крым зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, — заявили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября малый ракетный катер Черноморского флота ВМФ РФ успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму. БПЛА сбили в 10 км от юго-западного побережья полуострова. В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система ПВО уничтожила шесть беспилотников. В результате атаки пострадавших не было.

Утром 5 октября в 67 населенных пунктах в Курской области пропало электричество в результате атак украинских дронов на подстанции в регионе. Ночью ВСУ нанесли удары по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах области. Всего были атакованы две электроподстанции, сброшены четыре бомбы.