Минобороны: ПВО сбила беспилотник в десяти километрах от побережья Крыма

Фото: МО РФ

Малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.

6 октября около 22:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА на объекты на территории Российской Федерации. Средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 км от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат, — заявили в Минобороны.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что отечественная ПВО успешно справилась с отражением атаки с воздуха. Глава города подчеркнул, что ситуация находится под строгим контролем служб и органов безопасности. Вечером в пятницу в городе дважды объявляли воздушную тревогу.

Помимо этого, губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей о работе системы ПВО. Он напоминал, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, нужно обращаться в специальную службу.

Вечером 5 октября в регионе также работали силы противовоздушной обороны. В Минобороны России сообщили, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Курской области. В итоге средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа. Информацию подтвердил и губернатор региона. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.