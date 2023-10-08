«Тяжелое время»: как российские артисты в Израиле отреагировали на войну

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Российские артисты, которые уехали в Израиль после начала СВО на Украине, вчера, 7 октября, стали прямыми свидетелями вооруженного столкновения между израильтянами и палестинцами. Как знаменитости отреагировали на войну с ХАМАС?

Кто из российских артистов уехал в Израиль

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) весной 2022 года покинул Россию и улетел в Израиль. Затем к нему присоединилась супруга Алла Пугачева и дети Лиза и Гарри. Семья живет в Кесарии.

В марте прошлого года в Тель-Авив вместе с родителями и бабушкой направился юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После начала СВО в Израиль перебрался актер Анатолий Белый. Артист признался, что выбрал эту страну «из-за легкого варианта эмиграции».

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со своей четвертой супругой Эйнат Кляйн в марте 2022 года переехал жить в Израиль. Семья расположилась в курортном городе Нетания. Жена певца имеет израильское гражданство. Макаревич признавался, что видит в этой стране «будущее для своего сына».

Режиссер Тимур Бекмамбетов вместе с супругой Наталией Фишман тоже переехал в Израиль после начала СВО. Он продал свою киностудию Bazelevs.

Также в Израиль перебрался основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Он заявил, что хочет сделать эту страну «центром жизни для семьи».

В октябре прошлого года Тина Канделаки опубликовала израильский паспорт Ксении Собчак и припомнила ей три ее цитаты, в которых та отрицала наличие у нее гражданства другой страны. Однако журналистка в настоящее время находится в России.

Как российские артисты в Израиле отреагировали на войну

Максим Галкин в социальных сетях написал, что вчера в 06:30 проснулся от сирен. Он заявил, что для Израиля «наступило тяжелое время». Юморист выразил соболезнования погибшим и их семьям и пообещал молиться за тех, кто оказался в заложниках. Также он заявил, что «Израиль победит». В комментариях к посту пользователи Сети отреагировали на слова телеведущего.

«Там в Израиле война началась, пойдете воевать?», «Максим, в Армию обороны Израиля записались уже?», «Как дела в Израиле? Все тихо, мирно?», «Что с лицом?» — писали фолловеры.

Максим Леонидов опубликовал видео с подписью: «Израиль. Очередь на сдачу крови. Нас не победят».

Андрей Макаревич, Алла Пугачева, Тимур Бекмамбетов, Анатолий Белый никак не отреагировали на войну Израиля с ХАМАС.

«У меня же туда уехало много друзей, быстро получили израильский паспорт. Теперь мне шлют фотографии детей в касках на границе. Резервистов тоже призывают. Убежали от российской мобилизации в мобилизацию израильскую. Но там и отношение к каждому солдату — это отдельная тема», — завила Ксения Собчак.

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