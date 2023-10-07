В Госдуме призвали Галкина и Макаревича пойти воевать за Израиль Депутат Журавлев предложил Галкину и Макаревичу вступить в израильское ополчение

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look press

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что уехавшие после начала СВО в Израиль российские артисты, в частности Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) вступят в израильское ополчение на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Утром 7 октября южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа.

Надеюсь, всякие Пугачевы, Галкин, Слепаковы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Макаревичи и иже с ними запишутся в ополчение — или опять куда-то побегут? — сказал Журавлев.

Он отметил, что США обострили обстановку на Ближнем Востоке так же, как на Украине. По его мнению, американские власти намеренно стравливают две стороны конфликта, доводят ситуацию до эскалации, а потом навязывают собственное покровительство. Журавлев надеется, что текущие события отвлекут Вашингтон от Украины.

Командование ЦАХАЛ ранее сообщило о начале операции под названием «Железные мечи» на территории сектора Газа. Такие действия стали ответом на атаку палестинских боевиков по нескольким районам государства. ВВС Израиля нанесли удары по более чем 20 объектам ХАМАС. Как уточнили в пресс-службе израильской армии, четыре пораженные цели были командными центрами палестинских радикалов.