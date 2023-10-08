В Израиле заявили о провале в сфере безопасности после атаки ХАМАС Haaretz: атака ХАМАС стала крупным провалом в сфере безопасности Израиля

Фото: IMAGO/SAEED QAQ/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Атака ХАМАС на Израиль стала крупнейшим провалом в сфере безопасности Израиля за последние 50 лет, сообщил обозреватель Йосси Вертер в своей статье в газете Haaretz. По его словам, ХАМАС разоблачило «наготу Израиля» как региональной державы, которая, как считалось, обладает самой лучшей в мире системой разведданных и совершенными кибернетическими возможностями.

«Маленькая» террористическая организация ХАМАС обнажила наготу региональной сверхдержавы, обладающей разведданными и кибернетическими возможностями, которые являются одними из лучших в мире, — отметил Вертер.

Обозреватель назвал сложившуюся ситуацию позором, поскольку мирные жители в течение некоторого времени были вынуждены обороняться без полиции и армии. Во всем этом он в первую очередь обвинил премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, проявившего безрассудство.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Армия обороны Израиля начала ответную операцию «Железные мечи» и вскоре объявила, что войска вернули контроль на большей части захваченных поселений.

Палестина запросила внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Оно запланировано на 8 октября. По словам посла Абделя Хафиза Нофаля, в этот же день ЦАХАЛ планирует начать наступление в направлении сектора Газа.