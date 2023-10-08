Правда ли, что бойцы ХАМАС похитили россиянок: живы ли девушки, кто они

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы палестинской группировки ХАМАС в ходе конфликта с Израилем вчера взяли в плен несколько девушек из числа военных и гражданских людей. Что об этом известно, есть ли среди них россиянки?

Что известно о пленных и погибших девушках в ходе войны Израиля и Палестины

Вчера, 7 октября, появилась информация, что бойцы ХАМАС увозили людей в сектор Газа. В Сети появились кадры момента взятия в плен девушки. Она кричит и тянет руки к мужчине, которого уже скрутили. На видео отсутствуют следы избиения захваченной женщины. Местные СМИ сообщили, что она не подвергалась физическому насилию, как другие вывезенные из Израиля пленницы.

Mash сегодня написал, что около 10 девушек были похищены солдатами ХАМАС с фестиваля электронной музыки Nature Party недалеко от города Офаким, расположенного на границе с сектором Газа. Среди них есть две с русскими ФИО.

«По нашей информации, это Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда приехали в Израиль и смогли ли они выжить — пока неизвестно. Также опознали еще двух туристок. Первую зовут Шани Лук, она из Дании. Ей палестинцы сломали ноги и увезли в неизвестном направлении. Вторую — Ноа. Последний раз ее видели во время похищения», — сообщил источник.

Mash отметил, что девушки прилетели в Израиль, чтобы послушать техно и увидеть шоу. Во время вторжения ХАМАС они прятались в металлических контейнерах, но когда солдаты открыли по ним огонь — побежали в пустыню. Одни сумели спастись, другие — нет. Общее количество пропавших без вести выросло до 130 человек.

ЦАХАЛ сегодня утром опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших в ходе столкновений с палестинскими формированиями. Среди них рядовые, в том числе четыре девушки, командир батальона связи, заместитель командира подразделения «Маглан», а также командиры роты и взвода.

Последняя информация о возможном похищении россиянок

Посольство России в Израиле в 10:00 по московскому времени заявило, что проверяет информацию о похищении двух россиянок на музыкальном фестивале Nature Party в Израиле. Там обратили внимание, что пока не могут подтвердить, что у попавших в плен к палестинским военным девушек было гражданство РФ.

«На учете в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят. В консульский отдел посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался», — добавили в ведомстве.

По информации «ВЧК-ОГПУ», 22-летняя Елизавета Прудникова, которую, предварительно, похитили во время фестиваля в Израиле, является уроженкой Белоруссии. Ее семья из Микашевичей переехала в Ашдад. Там девушка взяла имя Карина Притика и работала фотографом. В январе она вышла замуж за украинца по имени Иван.

Недавно стало известно, что россиянка Елизавета Прудникова не находится в плену ХАМАС, она у себя дома в Москве, выяснил RT.

«Похищение московской актрисы бойцами ХАМАС опровергли ее близкие. Также гражданство РФ у девушек с русскими ФИО, пропавших без вести в Израиле, не подтверждено на данный момент», — сообщили SHOT в посольстве Израиля.

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