Баранец заявил о рисках полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Фото: Ali Hamad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестино-израильский конфликт может перерасти в полномасштабную войну с участием Ирана, заявил NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. По его словам, Тегеран поддерживает Палестину и может использовать тактическое ядерное оружие для изменения хода конфликта.

Этот конфликт может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке, причем с вмешательством ядерной страны. <...> Эта страна называется Иран. Тегеран открыто сказал, что поддерживает Палестину, — сказал Баранец.

Он не исключил, что Иран может оказать военную поддержку Палестине. При этом, считает Баранец, конфликт может распространиться на весь Ближний Восток, а потом и на весь мир.

Ранее депутаты иранского парламента поддержали начатую военную операцию «Наводнение Аль-Аксы» палестинского движения ХАМАС против Израиля. В меджлисе назвали палестинцев, участвующих в вооруженном конфликте, моджахедами — бойцами за богоугодное дело.

7 окетября ХАМАС осуществил беспрецедентную ракетную атаку на Израиль. В ответ на это власти страны объявили о начале операции «Железные мечи». Жителей сектора Газа призвали покинуть свои дома. ЦАХАЛ уже удалось вернуть контроль над несколькими захваченными радикалами населенными пунктами.