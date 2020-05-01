Иран прокомментировал инцидент с США в Персидском заливе

https://static.news.ru/photo/916a78de-8bb2-11ea-b96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: sayyed shahab-o- din vajedi/CC BY 4.0/wikimedia.org

Американские корабли вторглись в район, где иранские военные проводили манёвры. Об этом сообщил командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсир. Таким образом он оценил ситуацию, возникшую между США и Ираном.

Американские корабли вторглись в район проведения нами маневров, о проведении учений в этом районе было объявлено еще ранее. Подобными действиями они пытаются подорвать безопасность. По этой причине им было приказано убираться, — цитирует Тангсира агентство Tasnim.

Ранее американское Центральное командование ВМС сообщило, что катера КСИР 15 апреля опасно маневрировали рядом с военными кораблями США в Персидском заливе. Американские военные доложили, что катера «подрезали» их корабли на большой скорости и близком расстоянии. При этом США утверждают, что к одному из кораблей они подошли на 45 метров, а к другому и вовсе на 10. Иранские катера ответили на вызовы по рации через час и ушли от американских кораблей.

По версии КСИР, инциденту предшествовали два провокационных перехвата кораблями США, которые они предприняли 6 и 7 апреля. В корпусе при этом версию Вашингтона назвали «голливудской» и пообещали ответить на любой просчёт. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился уничтожать катера Ирана, которые мешают проходу американских кораблей. К обстрелу кораблей США в случае возникновения угроз также готовы вооружённые силы Ирана.

Как писал NEWS.ru, ранее США предложили РФ поддержать оружейное эмбарго против Ирана.