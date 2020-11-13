Иран начал тестировать собственные вакцины от COVID на добровольцах

https://static.news.ru/photo/1a93e21a-2683-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

В Иране начались клинические испытания двух вакцин от коронавируса на добровольцах.

Большое количество людей в стране выразили желание принять участие в испытаниях, пишет РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Прежде Иран неоднократно заявлял о готовности закупить вакцины от коронавируса иностранного производства, если ВОЗ признает их эффективность.

В стране с начала пандемии официально были зарегистрированы 738 322 случая заражения COVID-19, 40 582 человека стали жертвами эпидемии.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, десятки государств во всём мире проявляют интерес к разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает получить препарат, в том числе на безвозмездной основе.

Он отметил, что Россия уже поставила свыше 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию в более чем 40 стран по всем миру.