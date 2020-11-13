Иран начал тестировать собственные вакцины от COVID на добровольцах

В Иране начались клинические испытания двух вакцин от коронавируса на добровольцах.
Большое количество людей в стране выразили желание принять участие в испытаниях,
Прежде Иран неоднократно заявлял о готовности закупить вакцины от коронавируса иностранного производства, если ВОЗ признает их эффективность.
В стране с начала пандемии официально были зарегистрированы 738 322 случая заражения COVID-19, 40 582 человека стали жертвами эпидемии.
Ранее NEWS.ru писал, что, по словам президента РФ Владимира Путина, десятки государств во всём мире проявляют интерес к разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с любой из стран, которая пожелает получить препарат, в том числе на безвозмездной основе.
Он отметил, что Россия уже поставила свыше 1 млн тестов на коронавирусную инфекцию в более чем 40 стран по всем миру.