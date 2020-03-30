Международная антитеррористическая коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава.
Об этом
Передача штаба была осуществлена в рамках процесса вывода иностранных военных из некоторых провинций Ирака. Как
Ранее NEWS.ru писал о том, что силы международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжают эвакуацию с военных баз на территории Ирака. Как утверждают официальные лица, это происходит в соответствии с заранее подготовленным планом, а не по причине распространения коронавируса в республике. В то же время западные СМИ сообщают, что Пентагон планирует развернуть кампанию по уничтожению ведущих шиитских командиров в Ираке.
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