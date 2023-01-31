«Хуна Лондон»: BBC закрыла радиовещание на арабском, уступив российским СМИ ВВС 85 лет вещала на страны Арабского Востока, но Brexit заставил прекратить радиопередачи

Фото: Stefan Auth/http://imagebroker.com

Спустя 85 лет после первого эфира арабская радиослужба Британской вещательной корпорации (BBC) прекратила вещание. Накануне английский титан индустрии провел прощальный радиоэфир. Его могли услышать миллионы арабов — бедуины из марокканских пустынь, йеменские хуситы, шейхи в небоскребах ОАЭ. С чего начинался радиопоход Лондона на информационные поля Ближнего Востока, что пошло не так и при чем тут российские медиа — в материале NEWS.ru.

Слушай, говорит Лондон!

Чтобы понять, какая история связывает радиостанцию BBC и арабов, нужно вернуться на Ближний Восток до Второй мировой войны. BBC запустила радиовещание на арабском языке в далеком 1938 году, и эфир арабской службы считается одним из самых долгих в истории радиовещания на иностранном языке. Причем арабский мир стал первым регионом, где BBC начала вещать на языке местного населения.

За проектом арабского отделения главного британского радио стоит довольно типичная история борьбы иностранных сил за симпатии населения Ближнего Востока и Северной Африки. На момент запуска арабоязычного радио у Великобритании были обширные владения на Ближнем Востоке, так называемые подмандатные территории. После распада Османской империи в 1922 году земли современного Израиля, Иордании и Ирака попали под контроль Лондона на неопределенный срок. Многие арабы были этим недовольны, ведь до того британцы обещали позволить им объединиться и создать новый халифат, а по факту превратили их в новые колонии.

Конечно, метрополиям не привыкать к ненависти со стороны колонизируемых, однако в данном случае нацистская Германия и фашистская Италия хорошо играли на этих противоречиях, подталкивая арабов к сопротивлению, в том числе через арабоязычные радиостанции. Ближневосточные жители, собираясь за кальяном в кофейнях, слушали и обсуждали немецкие и итальянские передачи. В них ведущие рассказывали, какие британцы хитрые и лживые, говорили о «всемирном еврейском заговоре» против арабов, ну и, конечно, о безмерном уважении нацистов и фашистов к арабам, исламу и всему, что с ними связано.

Особый отголосок эти речи находили среди палестинцев. Во многом под влиянием итальянских и немецких передач у них сформировалось положительное восприятие Третьего рейха.

Противостоять дальнейшему росту симпатии «арабской улицы» к странам Оси стало главной задачей радиослужбы BBC. И вот из приемников по всему Ближнего Востоку начала звучать фраза «хуна Лондон», что переводится как «говорит Лондон», или «здесь Лондон». В премьерном эфире выступили «звезды», которые, по мнению британцев, должны были завлечь арабов, вроде Хусейна Сайф аль-Ислама — сына тогдашнего короля Йемена, и египетского посла в Англии Абд аль-Рахмана Хакки Бея.

Точно не известно, пришлась ли пилотная радиопрограмма арабам по душе, но открывающую фразу «хуна Лондон» все запомнили и на протяжении последующих 85 лет так и называли британскую радиостанцию.

Фото: a90/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто, если не ВВС?

На этой же фразе и прервалась история радиостанции, когда ведущий Махмуд аль-Моссалами произнес ее в эфир в последний раз. Правда, перед этим BBC провела трогательный прощальный эфир. Арабы из разных стран региона (в основном из монархий Персидского залива, где к Западу более лояльное отношение) рассказывали, как арабское радио BBC стало частью их жизни.

Я до сих пор помню позывной «хуна Лондон» в начале сводки новостей. В детстве я любил подражать ведущим и серьезным тоном повторять эту фразу, — рассказал в эфире прощальной программы 68-летний Джабер из Бахрейна. — Я представлял себя настоящим арабским диктором, причастным к британской короне.

Прощаясь с британским радио, слушатели, среди которых и профессиональные журналисты, отмечали, что для Ближнего Востока, где СМИ в основном подконтрольны властям, передачи BBC всегда были «глотком свежего воздуха», возможностью посмотреть на мировые события под другим углом.

К примеру, во время очередной арабо-израильской войны, пока «свои» СМИ рассказывали о вымышленных победах Египта, журналисты BBC в деталях описывали массовое бегство египетских войск с фронта.

Особенно сильно многие арабы полагались на информацию BBC во время политических потрясений вроде Суэцкого кризиса 1956 года, арабо-израильских войн, палестинских восстаний, вторжения США в Ирак и революций «арабской весны», когда от информации могла зависеть их жизнь.

Мне было 12 лет, когда в 1973-м разразилась новая арабо-израильская война. Мой отец тогда совсем не отходил от эфира BBC и везде по дому носил портативный приемник, — говорит Хала Омар, проживающая в ОАЭ. — Братьям, сестрам и мне ни в коем случае нельзя было шуметь или говорить хоть слово во время ежечасных новостных брифингов.

Даже сегодня для некоторых арабов радиоэфиры были единственным простым способом почувствовать себя частью остального мира. Так, по данным катарской телекомпании Al Jazeera, уход BBC из эфира сильно расстроил многих йеменцев, у которых нет денег на спутниковые тарелки и телевизоры.

Закрытие арабской радиослужбы BBC — шокирующая новость для йеменских слушателей со всей страны, даже людей из сельских и отдаленных районов, — передает Al Jazeera слова йеменцев. — Это была их единственная связь с миром. Это действительно печальная новость.

Фото: KFS/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Русские идут

Ситуацию, схожую с арабской службой, переживают и другие отделения международного вещания BBC. Услышать привычную приветственную фразу больше нельзя будет и на фарси, киргизском, узбекском, хинди, бенгальском, китайском, индонезийском, тамильском и урду. Причина сокращения инвещания ВВС — снижение финансирования после выхода Англии из Европейского союза. Всего за счет сокращений компания планирует экономить более $600 млн ежегодно.

Впрочем, что касается арабов, то сколько бы детских воспоминаний у арабов ни было с BBC, как бы они ни ностальгировали по фразе «хуна Лондон», на деле для подавляющего большинства даже 85 лет спустя BBC чужак, а англичане все те же «хитрые» и «лживые» предатели, которые вырастили на теле арабской уммы (общины) «раковую опухоль» в виде Израиля.

Эксперты отмечают, что вместе с уходом BBC с радиоволн Ближнего Востока и без того не самая сильная мягкая сила Англии в регионе существенно ослабнет. Даже учитывая обещания BBC не бросать арабский мир и сфокусироваться на арабоязычном цифровом контенте, интерес к британской службе новостей, вероятно, будет падать.

Ведь, как бы это парадоксально ни звучало, инфополе региона все больше переходит под власть российских СМИ. На Ближнем Востоке они не только традиционно занимают первые позиции по читаемости, но и считаются авторитетными источниками информации, на которые можно положиться.

Еще с советского времени многие арабы видят лучших друзей в «аль-рус» (русских, под которых у арабов традиционно идут белорусы, азербайджанцы, казахи, грузины, узбеки, таджики и другие нации постсоветского пространства). Это дружеское восприятие отражается и на доверии к российским СМИ.