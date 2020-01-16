Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар согласился принять участие в берлинской конференции, посвящённой урегулированию ливийского кризиса.
Как передаёт телеканал Al Hadath, Хафтар уже сообщил о своём решении властям Германии.
Конференция при участии России и США пройдёт в предстоящее воскресенье, 19 января, в ведомстве федерального канцлера Ангелы Меркель.
Ранее о своём согласии участвовать в конференции заявили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. Также будут присутствовать представители Великобритании, Франции, Китая, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира, писал NEWS.ru.