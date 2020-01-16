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Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что военные России и США в Сирии имеют постоянный канал связи. Они действуют в рамках договорённостей, какого-либо конфликта между ними не было.

Так офицер прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что американцы мешали россиянам патрулировать в сирийской провинции Хасеке, сообщает «Интерфакс». Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сирии боевики вновь нарушили режим прекращения...