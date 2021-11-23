В Минэнерго Турции заявили о планах подписания соглашений с Россией по газу

Соглашения между Турцией и Россией в газовой сфере в скором времени будут подписаны. Об этом намерении заявил во вторник глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, сообщило агентство Anadolu.

Как подчеркнул глава турецкого ведомства, в ходе переговоров сторонами достигнута «принципиальная договорённость по природному газу», которая «в ближайшем будущем превратится в письменное соглашение».

Донмез отметил, что истекающие в конце года российско-турецкие контракты в газовой сфере также планируется продлить.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что его страна, в отличие от других европейских держав, не испытывает газового кризиса. По словам турецкого лидера, республика всегда обеспечена топливом благодаря соглашению с Россией и другими странами.

В своём сообщении Эрдоган добавил, что Анкара относится «с большой чувствительностью» к газовым соглашениям с Россией, и подчеркнул, что его страной и в дальнейшем будут приниматься все необходимые меры во избежание проблем с газоснабжением.

Кроме того, Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра. Это было связано, в частности, с попыткой Анкары предупредить «энергетический треугольник» в лице Греции, Израиля и Кипра о необходимости держаться подальше от спорных вод в Восточном Средиземноморье.