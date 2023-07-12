Эрдоган заявил, что в августе лично поговорит с Путиным насчет «азовцев»

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Президент Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Киеву главарей нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По словам Эрдогана, в августе Путин приедет с визитом в Турцию, где президенты обсудят этот вопрос тет-а-тет, передает ТАСС.

Нам поступил запрос на освобождение командиров. Мы приняли решение дать положительный ответ. После этого в России были сделаны ряд заявлений, но после того, как они узнали детали, ситуация стала позитивной. В августе президент Путин приедет с визитом в Турцию, и я думаю, что у нас будет возможность с ним снова обсудить эти вопросы в формате тет-а-тет, — заявил турецкий лидер на саммите НАТО в Вильнюсе.

Эрдоган добавил, что Анкара готова быть посредником в вопросе решения украинского конфликта в случае наличия такого предложения, однако оно пока что не поступало.

Если стороны примут наше предложение о посредничестве, то мы с удовольствием приступим к этой задаче. Турция готова реализовать этот потенциал, — сказал глава Турции.

В июле на Украину из Турции прибыли пять командиров «Азова», сдавшиеся при осаде завода «Азовсталь» в Мариуполе. Они вернулись в страну вместе с президентом Владимиром Зеленским.

10 июля министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в стране началось строительство завода по производству ударных дронов Bayraktar. Работы планируют завершить в 2025 году. 8 июля Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства БПЛА.